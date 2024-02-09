"THE MASK" و"البروفيسور".. 5 لقطات من برومو مسلسل "الكبير أوى 8" (صور)

كشفت منصة WATCH IT، منذ قليل، عن البرومو التشويقي الأول للجزء الجديد من السلسلة الشهيرة "الكبير أوي"، المقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية 5 لقطات من مسلسل الكبير أوي 8:

1- مسلسل البروفيسور la casa de papel

شهد الإعلان التشويقي لمسلسل "الكبير أوي 8" ظهور أحمد مكي بشخصية "حزلقوم" وهو يجسد مشهدا على غرار المسلسل الشهير البروفيسور la casa de papel، وهو يقتحم أحد الأماكن لسرقتها.

ويبدو أن المسلسل سوف يأخذ الجمهور في رحلة شيقة مع أحداث مسلسل la casa de papel ولكن على طريقة مسلسل "الكبير أوي"، مثلما جسد المسلسل في أجزاء سابقة أحداث المسسل الكوري "لعبة الحبار".

2- ظهور جونى بشخصية البروفيسور

كما ظهر أحمد مكي بشخصية "جوني" وهو يجسد شخصية "البروفيسور"، التي جسدها الممثل العالمي "ألفارو مورتي" في مسلسل la casa de papel.

3- الكبير ينتظر مولودًا جديدًا

ظهرت الفنانة رحمة أحمد، التي تجسد شخصية "مربوحة"، ضمن أحداث مسلسل "الكبير أوي" وهي حامل وذات بطن كبيرة .

ويبلغ الدكتور "ربيع"، الذي يجسده الفنان بيومي فؤاد، "الكبير أوي" بحمل زوجته، وقال جملته الشهيرة: "مرتك حامل يا كبير".

4- بينوكيو

كما كشف الإعلان التشويقي عن إصابة "الكبير أوي" بمرض غريب أدى لزيادة طول أنفه ليظهر على شكل الشخصية الشهيرة "بينوكيو".

5- هجرس يعيش فى أجواء فيلم THE MASK

وظهر الفنان محمد سلام، الذي يجسد شخصية "هجرس"، وهو متنكر في شخصية الفيلم العالمي "THE MASK" للنجم العالمي "جيم كاري".

أبطال وصناع مسلسل الكبير أوى 8

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، ومحمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.