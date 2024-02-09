الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"THE MASK" و"البروفيسور".. 5 لقطات من برومو مسلسل "الكبير أوى 8" (صور)

الكبير أوي 8
الكبير أوي 8

كشفت منصة WATCH IT، منذ قليل، عن البرومو التشويقي الأول للجزء الجديد من السلسلة الشهيرة "الكبير أوي"، المقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية 5 لقطات من مسلسل الكبير أوي 8:

1- مسلسل البروفيسور la casa de papel

شهد الإعلان التشويقي لمسلسل "الكبير أوي 8" ظهور أحمد مكي بشخصية "حزلقوم" وهو يجسد مشهدا على غرار المسلسل الشهير البروفيسور la casa de papel، وهو يقتحم أحد الأماكن لسرقتها.

ويبدو أن المسلسل سوف يأخذ الجمهور في رحلة شيقة مع أحداث مسلسل la casa de papel ولكن على طريقة مسلسل "الكبير أوي"، مثلما جسد المسلسل في أجزاء سابقة أحداث المسسل الكوري "لعبة الحبار".

2- ظهور جونى بشخصية البروفيسور

كما ظهر أحمد مكي بشخصية "جوني" وهو يجسد شخصية "البروفيسور"، التي جسدها الممثل العالمي "ألفارو مورتي" في مسلسل  la casa de papel.

3- الكبير ينتظر مولودًا جديدًا

ظهرت الفنانة رحمة أحمد، التي تجسد شخصية "مربوحة"، ضمن أحداث مسلسل "الكبير أوي" وهي حامل وذات بطن كبيرة .

ويبلغ الدكتور "ربيع"، الذي يجسده الفنان بيومي فؤاد، "الكبير أوي" بحمل زوجته، وقال جملته الشهيرة: "مرتك حامل يا كبير".

4- بينوكيو

كما كشف الإعلان التشويقي عن إصابة "الكبير أوي" بمرض غريب أدى لزيادة طول أنفه ليظهر على شكل الشخصية الشهيرة "بينوكيو".

 

5- هجرس يعيش فى أجواء فيلم THE MASK

وظهر الفنان محمد سلام، الذي يجسد شخصية "هجرس"، وهو متنكر في شخصية الفيلم العالمي "THE MASK" للنجم العالمي "جيم كاري".

 

أبطال وصناع مسلسل الكبير أوى 8

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، ومحمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 أحمد مكى رحمة أحمد مسلسلات شهر رمضان watch it الكبير أوي

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقات الجديدة والقنوات الناقلة

دراما رمضان 2024.. WATCH IT تطرح البرومو التشويقى الأول لـ"الكبير أوى 8" (فيديو)

عمر الفقى ينعى رئيس "ON FM": رحم الله الصديق المحترم الخلوق

الأحد.. فرقة عبد الحليم نويرة تتغنى بألحان فريد الأطرش على مسرح الجمهورية

كلمات أغنية "الدهب" لـ شيرين عبدالوهاب (فيديو)

قصته وأبطاله.. تفاصيل مشاهدة مسلسل حدوتة منسية على CBC وWATCH IT

الليلة.. أوبرا الإسكندرية تحتفل بليلة الإسراء والمعراج بحفل لفرقة الإنشاد الدينى

الليلة.. عازفة الفيولا رشا يحيى تحيى حفلًا موسيقيًا بدار الأوبرا بالقاهرة

الأكثر قراءة

عاجل| ردًا على بايدن.. رئاسة الجمهورية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن مقتل محتجز لدى حماس فى قطاع غزة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

مصر تُفنّد مزاعم "بايدن" حول فتح معبر رفح فى 15 نقطة

عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس