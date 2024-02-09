الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمر الفقى ينعى رئيس "ON FM": رحم الله الصديق المحترم الخلوق

عمرو الفقي
عمرو الفقي

نعى عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلامي عمرو محمد عبد الحميد رزق، الرئيس التنفيذي لإذاعة أون سبورت، ورئيس قناة أون سابقا.

وكتب عمرو الفقي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا نعى فيه الإعلامي عمرو رزق قائلا: "رحم الله الصديق المحترم الخلوق عمرو رزق، رئيس قناة أون إف إم، والرئيس السابق لقناة أون سبورت، واحد من أبرز من عملوا بهذا المجال، تغمده الله بواسع رحمته وللأسرة الصبر والسلوان".

وقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقطاع القنوات الرياضية بالشركة وأسرة راديو أون سبورت إف إم، التعازي في وفاة الإعلامي عمرو محمد عبدالحميد رزق، والذي قدم الكثير في مجال العمل الإذاعي والتليفزيوني.

وتقدم العاملون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعازي لأسرة الفقيد، داعين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته.

عمرو الفقي المتحدة للخدمات الإعلامية الإعلامي عمرو محمد عبد الحميد رزق الإعلامي عمرو رزق المتحدة اون سبورت

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