الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر حسنى يتصدر "تريند يوتيوب" بأحدث أغنياته "موضوع رجوعنا" (فيديو)

تامر حسني
تامر حسني

حققت آخر أغنيات النجم تامر حسني "موضوع رجوعنا" والتي طرحها أمس الخميس على طريقة الفيديو كليب عبر قناته في يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، نجاحا كبيرا.

وجاء فيديو كليب أغنية "موضوع رجوعنا" في المركز الأول لقائمة "تريند" موقع يوتيوب في أقل من 24 ساعة.

أغنية "موضوع رجوعنا" هي إحدى أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل اسم "هرمون السعادة"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، والفيديو كليب من إخراج تامر حسني.

وتقول كلمات أغنية "موضوع رجوعنا": "بتلومني ليه على إني عيشت وشوفت بعدك طب ما إنت برضو مشيت ومعملتش بوعدك بقى حلو ليك وبقيت عليا محرّمه هما اللي حبوا بعد فُرقه أجرموا إحساسي كنت مموته وملجمه وحرام تروحي من أحاسيس جه وقتها ملناش حقوق على بعض مش خلصت بقى ولا ليك تغير على حاجه يوم أهملتها القلب صعب يلاقي روحه ولو لقى يفضل متبت في الحياه ويحبها مبقاش في بينا ذكرى حب نخلده موضوع رجوعنا مستحيل إستبعده ولا أخلي قلبي حد يوم يستعبده ولا أخلي حد في يوم ينزل دمعتي بقى ليك حياتك ليك حبيب يستعجلك دلوقتي تلحق رد شوف بيرنلك مش حقنا الوقفه دي إعمل حساب عندي حبيب بحترمه حتى في الغياب مبقاش في بينا ذكرى حب نخلده موضوع رجوعنا مستحيل إستبعده ولا أخلي قلبي حد يوم يستعبده ولا أخلي حد في يوم ينزل دمعتي".

آخر أعمال تامر حسني الغنائية

طرح تامر حسني الأيام الماضي أغنية بعنوان "معلش" التي يقدمها على طريقة الـ"ديو" رفقة مطرب الراب زاب ثروت، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

"معلش" من كلمات وألحان تامر حسني وتعاون فيها مع كل من الموزع الموسيقي معاذ ومهندس الصوت علي فاتح، وإحدى أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل اسم "هرمون السعادة".

أغنية “موضوع رجوعنا” موضوع رجوعنا يوتيوب تامر حسني النجم تامر حسني

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