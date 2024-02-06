الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. "السفيرة عزيزة" يحتفي بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة شادية

الفنانة شادية
الفنانة شادية

يحتفي برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على DMC، غدًا الأربعاء، بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة شادية.

يخصص البرنامج حلقته كاملة للاحتفاء بالفنانة الراحلة باعتبارها فنانة تميزت بجمالها وصوتها العذب منذ صغر سنها، وكانت ممثلة موهوبة قادرة على أداء جميع الأدوار.

تقدم الإعلامية القديرة سناء منصور خلال الحلقة تقريرًا تروي فيه تفاصيل المحطات الهامة في حياة الفنانة الكبيرة شادية، ومسيرتها الفنية، وأعمالها السينمائية والدرامية.

كما يستضيف البرنامج المطربة نهى حافظ لغناء أشهر أغاني الفنانة شادية وإحياء ذكرى ميلادها بمشاركة فرقة من العازفين.

كذلك يستضيف البرنامج المصور الكبير عادل مبارز ليروي تفاصيل وأسرار جديدة عن حياة الفنانة الراحلة شادية، وكواليس تصويرها في عدد من أعمال الفنية.

واشتهرت شادية بالعديد من الأعمال السينمائية المميزة أشهرها "الزوجة 13" عام 1962، "مراتي مدير عام" عام 1966، "معبودة الجماهير" عام 1967، و"شيء من الخوف" عام 1969، وجميعها شكلت قمما من النجاح والتميز.

وقدمت شادية خلال مسيرتها الفنية الطويلة أكثر من 170 فيلمًا، واشتهرت بأدوارها الرومانسية والكوميدية والوطنية، وكانت شادية أيضا مطربة موهوبة، وقدمت خلال مسيرتها الكثير من الأغاني لعل أبرزهم أغنيتها الوطنية الشهيرة "يا حبيبتي يا مصر".

برنامج السفيره عزيزه السفيرة عزيزة قناة dmc المذاع على قناة dmc الفنانة الكبيرة شادية

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