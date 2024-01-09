الثلاثاء 09 يناير 2024
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أبطال "الحريفة" يتحدثون عن كواليس الفيلم خلال العرض الأول

الحريفة
الحريفة

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية DMC تقريرًا مصورًا أثناء العرض الخاص لفيلم "الحريفة".

“الحريفة”

وقال نور خالد النبوي، خلال حواره مع "دي إم سي"، إنه يتمنى النجاح لفيلم "الحريفة"، وأن ينال هذا الفيلم إعجاب الجمهور: "أتمنى أن يكون تجربة هامة للسينما المصرية،  دوري عبارة عن ولد اسمه ماجد من طبقة عالية وبسبب ظروفه يضطر التعامل مع شباب من طبقات مختلفة".

في السياق، أكد الفنان أحمد غزي، أن فيلم الحريفة تجربة جميلة جدًا، معبرًا:" أنا مبسوط بالعمل مع فريق عمل الفيلم بالكامل، وروح وكواليس الفيلم كانت مختلفة بصورة كبيرة خاصة أنها كانت بطولة شبابية، أنا بمثل شخصية شستاوي وهي شخصية مختلفة عن الأعمال اللي قدمتها قبل كدا".

أبطال "الحريفة" 

وقال المخرج رءوف السيد، إنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل المشاركين في الفيلم أمام وخلف الكاميرا: "الولاد حسسوني أنهم معتادين على التمثيل لسنوات كثيرة".

"الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد.

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

نور خالد النبوى السفيرة عزيزة دي ام سي الحريفة فيلم الحريفة

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