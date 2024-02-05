الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. كريم عبد العزيز يشوق جمهوره لـ"الحشاشين"

كريم عبد العزيز من
كريم عبد العزيز من مسلسل الحشاشين

شوق النجم كريم عبد العزيز جمهوره لمسلسله التلفزيوني الجديد “الحشاشين” والذي يخوض به مارثون مسلسلات دراما رمضان 2024.

 

ونشر كريم عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عدد من صور شخصيته التي يجسدها خلال أحداث مسلسل “الحشاشين” وعلق قائلا: “#حسن_الصباح.. رمضان 2024.. على خير يارب".

“ حسن الصباح” هي الشخصية التي يقدمها بطل العمل كريم عبدالعزيز، بأساليب امتزجت بالواقعية الشديدة لعصر من العصور القديمة التي تميزت بالتفاصيل المعتمدة على الديكورات المبهجة وكذلك تفاصيل الشخصيات نفسها والتي قدمها مخرج العمل على أفضل شكل ليقدمها كوجبة دسمة في رمضان المقبل.

ويواصل النجم كريم عبدالعزيز وأبطال مسلسل الحشاشين تصوير مشاهد العمل حاليا في الحي البدوي بمدينة الإنتاج الإعلامي حيث تم بناء ديكور ضخم للمسلسل. 

وانتهى المخرج بيتر ميمي خلال الفترة الماضية من تصوير 80 % من مشاهد المعارك الخاصة بمسلسل الحشاشين والتي ينفذها مصمم المعارك احمد عبد اللاه. 

ويعد مسلسل "الحشاشين" من أضخم الأعمال الدرامية إنتاجيًا، ووضع المخرج بيتر ميمي، خطة محكمة لخروج العمل على أكمل وجه، واقترب من إنهاء التصوير كاملا، إذ تم تصوير عدد كبير من المشاهد في أكثر من دولة حول العالم.

مسلسل "الحشاشين" من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين أمام كريم عبدالعزيز، منهم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف والشباب، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي.

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