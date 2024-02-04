محمود حجازي يشوّق جمهوره بأكشن من كواليس "حدوتة منسية"

شوّق الفنان محمود حجازي جمهوره بمشهد أكشن أثناء تصويره داخل كواليس مسلسل “حدوتة منسية” المعروض حاليًا، عبر قناة CBC الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

ونشر حجازي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” مقطع فيديو ظهر فيه اثناء تصوير مشهد بمسلسل حدوتة منسية وهو يقوم بمشاجرة مع أحد الأشخاص وعلق على الفيديو قائلاً:“نوح مش هيسكت علي اللي حصل تابعونا علي @watchit وعلي قنوات @cbcegypt @cbcdrama”.

https://www.instagram.com/reel/C28GoG-gz5P/?utm_source=ig_web_copy_link

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 7

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية بطولة سوسن بدر من السبت إلى الأربعاء على قناة cbc وcbc drama وحقق العمل نجاح كبير نظرا أحداثه الشيقة.

مواعيد العرض على قناة CBC الحلقة الـ 7 كما يلي:-

العرض الأول في تمام الساعة الثامنة مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الثالة صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

و تذاع الحلقة السابعة من مسلسل حدوتة منسية، على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى مواعيد عرض المسلسل بالتزامن عبر المنصة الرقمية watch it.

قصة مسلسل حدوتة منسية

ويناقش المسلسل قضية اجتماعية مهمة، تتعلق بالعلاقات الأسرية والمواريث، وكيف يلعب الماضى دوره فى حياة أبطال المسلسل، حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

"حدوتة منسية" مكون من 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.