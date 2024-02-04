دراما رمضان 2024.. أول صورة من تصوير مسلسل "مليحة"

نشر المنتج بلال الطراوي الصورة الأولى من تصوير مسلسل مليحة الذي يخوض بطولته الفنان محمد دياب وميرفت أمين والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ومسلسل مليحة مكون من 15 حلقة فقط وهو أول عمل يتحدث عن القضية الفلسطينية خلال الموسم الرمضاني، ويواصل أبطال وصناع المسلسل تصوير مشاهد العمل في اللوكيشن الخاص بالمسلسل في أحد الشقق السكنية.

مسلسل "مليحة" الذي سيُعرض في رمضان 2024 تحت شعار "الحلم والقضية" والمقرر الإعلان عن البوسترات الدعائية للعمل خلال الأيام المقبلة ويتناول المسلسل عدة تفاصيل حياتية عن القضية الفلسطينية، ليكون هو المسلسل الداعم للقضية خلال ايام شهر رمضان المقبلة والذي يتناول قضية التهجير وخلافه، في إطار دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية اللامتناهي والممتد الى ابد الابدين ومنذ فجر التاريخ.

ويسلط المسلسل الضوء على القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة من قوات الاحتلال كما أن المسلسل من إخراج عمرو عرفة ومن تأليف رشا عزت الجزار.

وشهدت الأشهر الماضية دعم المتحدة للخدمات الإعلامية للقضية على مختلف الأصعدة، حيث سخّرت منصاتها الإعلامية والرقمية المختلفة بفضح مخططات الاحتلال مؤخرًا وسعيه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، حيث تكامل الدور الإعلامي المصري عبر منصاته المختلفة مع الرؤية السياسية المصرية الرافضة تمامًا للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

"مليحة" الذي سيُعرض في رمضان 2024 تحت شعار "الحلم والقضية"، القضية الفلسطينية، ومن المقرر الإعلان عن البوسترات الدعائية للعمل خلال الأيام المقبلة ويتناول المسلسل عدة تفاصيل حياتية عن القضية الفلسطينية، ليكون هو المسلسل الداعم للقضية خلال ايام شهر رمضان المقبلة، والذي يتناول قضية التهجير وخلافه، في إطار دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية اللامتناهي والممتد الى ابد الابدين ومنذ فجر التاريخ.

ويسلط المسلسل الضوء على القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أن المسلسل من إخراج عمرو عرفة ومن تأليف رشا عزت الجزار.

وشهدت الأشهر الماضية دعم المتحدة للخدمات الإعلامية للقضية على مختلف الأصعدة، حيث سخّرت منصاتها الإعلامية والرقمية المختلفة بفضح مخططات الاحتلال مؤخرًا وسعيه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، حيث تكامل الدور الإعلامي المصري عبر منصاته المختلفة مع الرؤية السياسية المصرية الرافضة تمامًا للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.