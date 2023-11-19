العودة.. أبطال وصنّاع المسلسل: يكشف الوجه الحقيقى لـ«الصعايدة»

تبدأ شبكة قنوات «DMC» عرض مسلسل «العودة»، خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو من إنتاج شركتى «المتحدة للخدمات الإعلامية» و«أروما»، وبطولة شريف سلامة، وعصام السقا، وتارا عماد، ووليد فواز، وصفاء الطوخى، وحمزة العيلى، ومحمد عبدالعظيم، وعدد من الفنانين.

المسلسل مكون من ٣٠ حلقة، ويناقش قضية التنقيب عن الذهب فى الصعيد، تحديدًا محافظة الأقصر، وهو من تأليف أمين جمال وأحمد أبوزيد توفيق ومحمد فضل، وإخراج أحمد حسن، الذى يواصل تصوير العمل فى أكثر من محافظة، بالتزامن مع بدء عرضه.

«الدستور» التقت عددًا من أبطال وصنّاع «العودة»، الذى جرى الاستقرار على اسمه بعد المفاضلة مع اسمى «كف مريم» و«منجم الذهب»، للحديث عن تفاصيله وكواليسه، وطبيعة شخصيات أبطاله.

شريف سلامة: القصة حول التنقيب عن الذهب.. وألعب دور الصعيدى لأول مرة

يجسد الفنان شريف سلامة شخصية صعيدية لأول مرة فى حياته، من خلال مسلسل «العودة»، وذلك بعد نجاح مسلسله «ورق التوت»، الذى عُرض فى أكتوبر الماضى.

وأوضح «سلامة» أنه يجسد شخصية محامٍ من الصعيد، اسمه «آدم»، وهى شخصية جديدة عليه تمامًا، ومختلفة عن أى دور سابق قدمه، كما أنها «دسمة فنيًا» ومليئة بالتفاصيل، لذا وافق على المشاركة فى العمل فورًا، بمجرد ترشيحه من قِبل المخرج أحمد حسن.

وأضاف: «قرأت السيناريو؛ فزاد حبى للقصة، خاصة أنها تناقش قضية تحدث كثيرًا فى صعيد مصر، هى التنقيب عن الذهب»، مختتمًا بقوله: «لا أستطيع الحديث عن تفاصيل أكثر من هذا، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الناس عند عرضه على شاشات التليفزيون».

عصام السقا: دخلت ورشة تمثيل لإتقان شخصية «العمدة».. والتصوير بين الأقصر والقاهرة

وافق الفنان عصام السقا على المشاركة فى مسلسل «العودة» دون أى تردد، لإعجابه بالشخصية التى عُرضت عليه لتجسيدها فى العمل، خاصة أنها «شخصية مختلفة».

وقال «السقا»: «لأول مرة أجسد شخصية رجل صعيدى، وهذا الأمر زاد من حماسى، وجمعتنى جلسات عمل مع المخرج أحمد حسن، إضافة إلى البروفات التحضيرية، كما أننى لجأت إلى ورشة تمثيل، لأنها شخصية جديدة بالنسبة لى وتحتاج إلى تركيز كبير»، مضيفًا: «كل هذا المجهود ساعدنى على تجسيد الدور، وهو لعمدة إحدى القرى، يتعرض لمواقف كثيرة ومتباينة خلال أحداث العمل».

وعبر عن سعادته بالتعاون مع المخرج أحمد حسن، قائلًا: «حقيقى مبسوط جدًا بالتعاون معه، لأنه مخرج متمكن من أدواته، ويعلم كيف يوجه الفنان ويستفيد من قدراته، وهو ناجح فى إدارة اللوكيشن، وهذا ظهر بوضوح، خاصة أننا صوّرنا فى أكثر من مكان، فى الأقصر والقاهرة».

وواصل: «أحببت الكواليس جدًا، الأقرب إلى قلبى، الناس كلها بتحب بعض وبتساعد بعض وبتسمع لبعض، وأثق فى أن هذه المحبة ستصل للجمهور على الشاشة»، موجهًا الشكر لشركتى «أروما» و«المتحدة للخدمات الإعلامية» على توفير كل الاحتياجات لتسهيل التصوير فى جميع الأماكن و«ده ساعدنا نكون مركزين والجو يكون لطيف ولذيذ».

محمد عبدالعظيم: الأداء سيفاجئ الجمهور ومُتحمس لردود الأفعال

كشف الفنان محمد عبدالعظيم عن تجسيده شخصية رئيسية، تغير بقوة فى أحداث المسلسل، معتبرًا أن «الأداء سيفاجئ الجمهور»، خاصة أن دوره مختلف جدًا عن أى دور قدمه من قبل، لذا «متحمس لمعرفة رأى الجمهور».

وأعرب «عبدالعظيم» عن سعادته الشديدة بالتعاون مع «أروما» تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى أكثر من عمل فنى، خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن «الشركتين حققتا نجاحًا كبيرًا، دفع الجمهور للإشادة بما قدمتاه، و«المتحدة» تشجع الشباب وتساعد فى اكتشاف المواهب.

وأضاف: «أحببت كواليس العمل، رأيت محبة وتعاونًا واجتهادًا، وأحيى المخرج أحمد حسن، حقيقى مجتهد وشاطر جدًا، وكان بيساعدنا كلنا عشان نجسد شخصياتنا بأفضل أداء لدينا، ونقدر نوصفه بأن حسه هادى ومحبوب فى اللوكيشن».

وعن الصعوبات التى واجهته فى التصوير، قال: «التصوير فى الليل صعب، خاصة مع وجود الناموس، كان مبهدلنا، وكذلك الشمس بالنهار وقت التصوير فى المحجر».

وليد فواز: أعود للجلابية بعد غياب 10 سنوات

يعود النجم وليد فواز إلى الدراما الصعيدية مجددًا من خلال مسلسل «العودة»، بعد حوالى ١٠ سنوات منذ آخر عمل صعيدى قدمه، وهو مسلسل «سيدنا السيد» من بطولة الفنان جمال سليمان.

وكشف «فواز» عن تفاصيل دوره فى مسلسل «العودة»، قائلًا: «بقدم شخصية واحد اسمه (فهيم)، ينتمى إلى واحدة من أكبر عائلات الصعيد، ويحدث له العديد من المفاجآت الكبرى»، مشيرًا إلى أن هذا الدور مختلف تمامًا عما قدمه فى ملسسل «صوت وصورة»، و«حقيقى مبسوط جدًا بيه، وأول ما جالى مسكت فيه».

وعن تعاونه مع «أروما» تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قال: «أرى أن تعاونى مع المتحدة من أفضل الأشياء التى حدثت معى، لأن كل شىء معها يسير بنظام، كما أن المستوى الفنى تقدم للغاية، وأصبحت موضوعات الأعمال أفضل بكثير، وتفيد المجتمع والمشاهد».

وأضاف: «عشان كده، أنا كممثل لما بشتغل مع المتحدة، بشعر براحة كبيرة وبكون سعيد جدًا»، مختتمًا بقوله إن مسلسل «العودة» عمل فنى مختلف على أكثر من مستوى، من بينها «الكادرات» والتصوير والإنتاج.

صفاء الطوخى: مختلف عن أى عمل و«إن شاء الله يكسر الدنيا»

أعربت الفنانة صفاء الطوخى عن سعادتها بالتعاون مع الفنان شريف سلامة والمخرج أحمد حسن للمرة الأولى، من خلال عمل درامى قوى ومميز، مثل مسلسل «العودة».

وعن دورها فى المسلسل، قالت: «مش هقدر أقول أى تفاصيل عن دورى، بس كل اللى أقدر أقوله إن المسلسل كله مختلف عن أى عمل صعيدى قُدم فى الدراما المصرية، وإن شاء الله نكسر الدنيا بيه».

ووصفت مسلسلات الـ«أوف سيزون» بأن «فكرتها عظيمة جدًا»، خاصة فى ظل ما تناقشه من موضوعات مهمة جدًا، من بينها «العودة»، الذى يناقش أهم قضايا الصعيد، وما يحدث به، وكيف يرى الآخرون أهله، مضيفة: «عشان كده إحنا صورنا جزءًا من المسلسل فى الصعيد، عشان نكون وسط أهلنا».

واعتبرت أن الصورة التى يقدمها المخرج أحمد حسن فى المسلسل «عظيمة جدًا»، لذا فخورة وسعيدة بالعمل معه، موجهة الشكر إلى شركة «أروما»، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بسبب توفيرهما جميع الاحتياجات الخاصة بالفنانين فى العمل، متابعة: «لم نشعر بأى تعب أو إرهاق بسبب توفير كل شىء داخل لوكيشن التصوير فى كل مكان، سواء فى القاهرة أو خارجها».

المخرج أحمد حسن: أجرينا معايشة فى الجنوب للاقتراب من الواقع.. والعرض خلال الأيام القليلة المقبلة

دخل المخرج أحمد حسن فى معسكر مغلق، رفقة أبطال وصنّاع مسلسل «العودة»، للانتهاء من تصويره فى أسرع وقت، ليتم عرضه فى الأيام القليلة المقبلة.

ويقود «حسن» تصوير المسلسل فى عدد من الأماكن المتفرقة بأكثر من محافظة على مستوى الجمهورية، من بينها الأقصر والقاهرة «السادس من أكتوبر».

وقال مخرج «العودة» إن المسلسل يعرض «الوجه الحقيقى لصعيد مصر»، ويعتبر قريبًا جدًا من الواقع، مرجعًا ذلك إلى إجرائه معايشة فى الجنوب، قبل بدء تصوير العمل.

وأضاف: «أردت تقديم صورة كاملة عن أهل الصعيد، وأنهم مطلعون على العالم من حولهم، تمامًا مثل أهل القاهرة، منهم من يعيش فى قصة حب، وغالبيتهم طلاب جامعيون، سواء أولاد أو بنات، وغيرها من أمور الحياة الطبيعية».

وواصل: «يعنى مش لابسين جلاليب ولا الدماغ دى، الناس عادية وعايشين حياة عادية، مع الاحتفاظ بعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة، وإدراكهم جيدًا قيمة الحياة فى الصعيد».

وكشف عن تكثيف ساعات التصوير للانتهاء من تصوير العمل، وعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفًا: «تقريبًا خلصنا ٦٠٪ من تصوير أحداث المسلسل، وتقريبًا بسابق الزمن عشان ننتهى من التصوير».

وعن توقعاته لإمكانية تصدر «الترند» فور عرض المسلسل، قال مخرج العمل: «إحنا بنعمل اللى علينا ونجتهد والتوفيق بيكون من عند ربنا، محدش بيدخل شغل ويكون عامل حسابه يتصدر الترند، كله توفيق من عند ربنا، وأكيد محدش يكره إن شغله ينجح».