تنصيب محمد رمضان سفيرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF، تنصيب النجم محمد رمضان سفيرا رسميا له.

وقال رمضان: "تشرفت وسعدت بتنصيبي سفيرا للإتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف".

وكان محمد رمضان، قد شارك في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وقدم رمضان، الأغنية الرسمية للبطولة وشاركه في غنائها النيجيرية يامي آلايد والإيفواري أسالفو ماجيك سيستم.

وقال محمد رمضان، في تصريحات سابقة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، عن مشاركته بالأغنية الرسمية: "الحمد لله رب العالمين أفتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. وأهدي هذا النجاح لجمهوري المصري أولاً صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا ثم جمهوري العربي الغالي.. ثقة في الله نجاح مستمر".

وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024.