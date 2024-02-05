دراما رمضان 2024.. نيكولا معوض يكشف عن شخصيته بمسلسل "الحشاشين"

يشارك الفنان نيكولا معوض ضمن كتيبة أبطال المسلسل التلفزيوني المنتظر “الحشاشين” الذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ويجسد نيكولا معوض خلال أحداث مسلسل “الحشاشين” شخصية “عمر الخيام” ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” عدد من صور شخصيته ضمن أحداث المسلسل وعلق قائلا: “عُمَر الخيّام / الحشّاشين / رمضان ٢.٢٤”.

ويعد مسلسل "الحشاشين" من أضخم الأعمال الدرامية إنتاجيًا، ووضع المخرج بيتر ميمي، خطة محكمة لخروج العمل على أكمل وجه، واقترب من إنهاء التصوير كاملا، إذ تم تصوير عدد كبير من المشاهد في أكثر من دولة حول العالم.

وعلمت "الدستور"، أن المخرج بيتر ميمي يعكف هذه الفترة على الانتهاء من أعمال المونتاج الخاصة بمسلسل "الحشاشين" بشكل دوري تزامنًا مع التصوير الذي يقوم بإدارته بعناية شديدة، بسبب أعمال الجرافيك والمجاميع التي تأخذ جهدًا كبيرًا خلال التصوير.

ويواصل النجم كريم عبد العزيز وأبطال مسلسل الحشاشين تصوير مشاهد العمل حاليا في الحي البدوي بمدينة الإنتاج الإعلامي حيث تم بناء ديكور ضخم للمسلسل.

وانتهى المخرج بيتر ميمي خلال الفترة الماضية من تصوير 80 % من مشاهد المعارك الخاصة بمسلسل الحشاشين والتي ينفذها مصمم المعارك احمد عبد اللاه.

مسلسل "الحشاشين" من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين أمام كريم عبدالعزيز، منهم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف والشباب، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي.

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