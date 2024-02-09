كلمات أغنية "الدهب" لـ شيرين عبد الوهاب (فيديو)

عادت النجمة شيرين عبد الوهاب لجمهورها من جديد بعد فترة طويلة انقطعت فيها عن طرح أعمال غنائية جديدة دامت لسنوات.

وفاجأت “شيرين” جمهورها بطرحها أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “الدهب” أمس عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية الدهب تعاون فيها شيرين عبد الوهاب مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن مدين، والموزع الموسيقي توما.

كلمات أغنية شيرين الجديدة “الدهب”

وتقول كلمات أغنية “الدهب”: “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي مش كان من الاول أحنا أستغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الاول إحنا إستغنينا.. ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الاول إحنا إستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا”.

ألبوم شيرين عبد الوهاب 2024

وتعتبر أغنية “الدهب” هي أولى أغنيات ألبوم شيرين الجديد والتي تنوي أن تطرح أغنياته على طريقة الـ"سنجل" بشكل متتال في فترات زمنية محدة، وذلك لتعويض فترة غيابها عن الجمهور خلال الأشهر الأخيرة بسبب المشاكل الزوجية التي تعرضت لها.

واختارت شيرين عددا من الأغنيات الجديدة المقرر طرحها للجمهور على مدار 2024، الذي يشهد انتعاشة قوية لها، خاصة بعد أن طلاقها رسميًا من زوجها الفنان حسام حبيب.