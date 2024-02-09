الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كلمات أغنية "الدهب" لـ شيرين عبد الوهاب (فيديو)

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

عادت النجمة شيرين عبد الوهاب لجمهورها من جديد بعد فترة طويلة انقطعت فيها عن طرح أعمال غنائية جديدة دامت لسنوات.

وفاجأت “شيرين” جمهورها بطرحها أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “الدهب” أمس عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية الدهب تعاون فيها شيرين عبد الوهاب مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن مدين، والموزع الموسيقي توما.

كلمات أغنية شيرين الجديدة “الدهب”

وتقول كلمات أغنية “الدهب”: “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي مش كان من الاول أحنا أستغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الاول إحنا إستغنينا.. ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الاول إحنا إستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا”.

 

ألبوم شيرين عبد الوهاب 2024

وتعتبر أغنية “الدهب” هي أولى أغنيات ألبوم شيرين الجديد والتي تنوي أن تطرح أغنياته على طريقة الـ"سنجل" بشكل متتال في فترات زمنية محدة، وذلك لتعويض فترة غيابها عن الجمهور خلال الأشهر الأخيرة بسبب المشاكل الزوجية التي تعرضت لها.

 

واختارت شيرين عددا من الأغنيات الجديدة المقرر طرحها للجمهور على مدار 2024، الذي يشهد انتعاشة قوية لها، خاصة بعد أن طلاقها رسميًا من زوجها الفنان حسام حبيب.

النجمة شيرين عبد الوهاب شيرين الدهب أغنية “الدهب” شيرين عبد الوهاب تامر حسين يوتيوب

مواد متعلقة

الليلة.. أوبرا الإسكندرية تحتفل بليلة الإسراء والمعراج بحفل لفرقة الإنشاد الدينى

الليلة.. عازفة الفيولا رشا يحيى تحيى حفلًا موسيقيًا بدار الأوبرا بالقاهرة

تامر حسنى يتصدر "تريند يوتيوب" بأحدث أغنياته "موضوع رجوعنا" (فيديو)

دراما رمضان 2024.. جلسات عمل مكثفة لياسمين صبرى وصناع مسلسل "رحيل"

مواعيد عرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك وأحمد فهمي

"الكاثوليكي للسينما" يكرم منى زكي وخالد النبوي بدورته الـ72

الإعلامية سوزان حسن تكشف عن مواهبها فى "بالخط العريض".. الجمعة

غدًا.. "السفيرة عزيزة" يحتفى بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة شادية

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

عاجل| نتنياهو ينتقد الجيش الإسرائيلى وتقدمه البطىء فى غزة

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

منظمة خيرية دولية: سكان غزة يأكلون العشب بسبب ندرة الغذاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة خيرية دولية: سكان غزة يأكلون العشب بسبب ندرة الغذاء

إسرائيليون يغلقون معبر نيتسانا الحدودى لمنع وصول المساعدات إلى غزة

بحثًا عن "الرهائن".. إسرائيل تفحص أكثر من 350 جثة من غزة فى تل أبيب