الدهب.. شيرين عبدالوهاب تطرح أحدث أغنياتها على يوتيوب

طرحت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان "الدهب" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد فترة من الغياب من الساحة الفنية.

وتتعاون شيرين عبدالوهاب خلال الأغنية مع الشاعر تامر حسين، والملحن مدين، وتوزيع موسيقي تومزا.

كلمات أغنية الدهب

قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي

ياما نصحنا ياما قولنالك قولنالك هدي

لفيت الدنيا أهو وجيتلي

وهتبوس على يدي

مش كان من الأول إحنا استغنينا عيني على اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور

مسمعش.. اتهور.. معرفش يفرق..

النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الأول إحنا استغنينا

ما إحنا قولنا أكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا.