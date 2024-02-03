السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

٢٤ فبراير.. محاكمة شيرين بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

قررت محكمة جنح الشيخ زايد  تأجيل محاكمة الفنانه شيرين عبد الوهاب بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر لجلسة 24 فبراير للحكم.

وغابت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن الحضور، فيما حضر محاميها وطلب تأجيل القضية للاطلاع.

كانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تلقت بلاغًا من المنتج الشهير محمد الشاعر، يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير دون وجه حق، خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة “إنستجرام” عقب انتشار ذلك الفيديو.

الشيخ زايد محكمة جنح الشيخ زايد شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب المنتج محمد الشاعر وزارة الداخلية

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اليوم.. محاكمة شيرين عبدالوهاب في "سب وقذف محمد الشاعر"

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