الحكم على رضا عبدالعال فى "سب ثلاثى الأهلى" 17 فبراير

حجزت المحكمة المختصة، اليوم السبت، جلسة محاكمة الكابتن رضا عبدالعال، المحلل الرياضي ولاعب ناديي الزمالك والأهلي السابق، بتهمة سب وقذف الثلاثي ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، لاعبي الأهلي السابقين لـ17 فبراير للحكم.

وكان المحامي محمد رشوان، تقدم ممثلا عن ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، ببلاغ للنائب العام، ضد رضا عبدالعال لاستمرار تطاوله ضد ثلاثي الأهلي السابق، والمديرين الفنيين حاليا لمختلف الفرق المصرية بالدوري المصري.

وذكر رشوان في بلاغه، الذي حمل رقم 96903 لسنة 2021، أن لاعبيّ الأهلي ربيع ياسين، وعماد النحاس، قررا التقدم ببلاغ للنائب العام ضد الكابتن رضا عبدالعال، عقب وصفهما بأنهما إخوان، ورقصا على منصة الإخوان في ميدان النهضة، عقب سقوط محمد مرسي.