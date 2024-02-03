السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة رضا عبدالعال في سب "ثلاثى الأهلي"

رضا عبد العال
رضا عبد العال

تواصل محكمة جنح قسم ثالث أكتوبر،اليوم السبت  استكمال محاكمة الكابتن رضا عبدالعال، المحلل الرياضي ولاعب ناديي الزمالك والأهلي السابق، بتهمة سب وقذف الثلاثي ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، لاعبي الأهلي السابقين بجلسة الثالث من فبراير المقبل.

كان المحامي محمد رشوان، قد تقدم ممثلا عن ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، ببلاغ  للنائب العام، ضد رضا عبدالعال لاستمرار تطاوله ضد ثلاثي الأهلي السابق، والمديرين الفنيين حاليا لمختلف الفرق المصرية بالدوري.

محكمة جنح قسم ثالث أكتوبر الكابتن رضا عبدالعال المحلل الرياضي سب وقذف ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار

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