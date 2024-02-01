الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الراقصة حورية تستأنف على حكم حبسها عامين

حورية
حورية

تقدمت الراقصة حنين المعروفة بـ"حورية"، راقصة الساحل الشمالي، بالاستئناف على حكم محكمة جنح الاقتصادية بحبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه، في قضية اتهامها بنشر الفسق والفجور والرقص ببدلة فاضحة لم ترتد غطاء على مكان عفتها.

وكانت الدائرة الرابعة بـمحكمة جنح الاقتصادية غرب الإسكندرية، قد قضت بمعاقبة الراقصة حورية، بالحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة مخالفة قيم المجتمع المصري ومخالفة الآداب العامة.

وجاء الحكم ضد المتهمة الراقصة حورية في الجلسة الثانية من نظر قضيتها على خلفية المحضر المحرر برقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية.

بداية الواقعة تقدم محام ببلاغ إلى جهات التحقيق المعنية في الإسكندرية، ضد الراقصة حنين، وشهرتها الراقصة حورية، جاء فيه أن المتهمة تقوم خلال الرقص بالتحريض على الفسق والفجور، إذ إنها تقوم بارتداء بدل رقص غير مناسبة تتعمد خلالها إظهار أجزاء حساسة من جسمها.

وتضمن البلاغ، توجيه الاتهام إلى الراقصة حورية بقيامها بأعمال منافية للآداب العامة ومخالفة لقيم المجتمع المصري بعد أن قامت بنشر فيديوهات هدفها إغواء الشباب وتحريضهم على ارتكاب الفسق والفجور.

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