عقب أشهر من الوفاة.. حبس داهس المحامية أميرة جمال أمام المحكمة الاقتصادية

قضت المحكمة بالحبس 6 أشهر على قائد سيارة دهس المحامية أميرة جمال، والتي تعمل بالمحكمة الاقتصادية، في أثناء عبور الطريق الدائري.

عقب شهور من الوفاة

البداية كانت باتهام قائد السيارة المتهم بدهس المحامية أميرة جمال، وعاملة بالمحكمة الاقتصادية أثناء عبور الطريق الدائري.

وكانت الشهود أكدت أن المحامية والعاملة كانا يحاولا عبور الطريق من مكان غير مخصص للمشاة على الرغم من وجود نفق للمرور في الجهة الأخرى لكن هناك أكدوا أن المتهم كان يسير بطريقة سريعة وجنونية.

شهود العيان

كما أضاف الشهود: “كانت تجلس في مواجهتي بالمحكمة الاقتصادية بغرفة المحامين ونهضت من مكانها أكثر من مرة وقوفا، بوجه مشرق بالابتسامة والنقاء والطيبة ووجهها مشرق وكانت تنادي على زملائها وتسأل وتسلم عليهم”.

وتابع أنها كانت متلهفة على السؤال والاطمئنان عنهم، وأنهت جلستها وعملها وخرجت من المحكمة لتعود إلى منزلها.

تفاصيل الحادث

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من طوارئ الصحة مفاده اصطدام سيارة بمحامية وإحدى العاملات بالمحكمة الاقتصادية بمنطقة القاهرة الجديدة.

انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة المحامية وتم نقلها إلى مشرحة زينهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق التي أحالتها للمحاكمة، والتي أصدرت حكمها السابق.