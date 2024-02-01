الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين في قضية "الخطف" بالبساتين

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وانقضاء الدعوى لآخر بالوفاة، في قضية خطف مواطنين بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيدة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن عبد بديع لبيب وأمانة سر محمد طه.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: "محمد.ر"،"مصطفي.ر"،"أيمن.ب"،"ياسر.ح"،"علي.ر"،"أحمد.ع" وكشف أمر الاحالة قيام المتهمين بخطف  وآخرين مجهولين المجني عليهما "أبو بكر. أ"،"محمد.ص" بالتحايل بأن أستدجوهما بحيلة وهي تغير العملة قاصدين من ذلك أقصائهم بمنأي عن أعين ذويهم.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمين وآخرين بسرقة المبالغ المالية المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه "أبوبكر.أ" بطريقة الأكراه الواقع عليه بالطريق العام بأن أشهروا في وجهه أسلحة نارية وبيضاء مما بث الرعب في نسفه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المبالغ المالية 

وأشار أمر الاحالة أن المتهمين وآخرين قبضبوا واحتجزوا المجني عليهما "أبوبكر. أ"،"محمد.ص" بدون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة بأن أتصفوا بصفة كاذبة بكونهم أحد مأموري الضبط القضائي عذبوهما بدنيا بأن أوسعوهما ضربا بأيديهم بالاضافة الي حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص   

شهادة أحد المجني عليهم

شهد بأنه كان عائدا من الخارج وبحوزته عملة أجنية "دولارات" يريد تغييرها بعملة محلية وحصل تواصل فيما بينه وبين المتهم الثاني وأوهمه بأن لدية مكتب صرافة بمطنقة العراج بجوار كارفور -قسم البساتين – وبصحبته المجني عليه "محمد.ص"وتقابل معه وأستقل السيارة قيادته ثم فوجئ بسيارتين كيا سيراتوا والأخري ميكروباص هبط منها المتهمين وآخرون مجهولين في شكل رجال شرطة "مباحث" يحملون أسلحة نارية وبيضاء ويعلقون بملابسهم قيودا حديدية "كلابشات" واقتدوهما وأركبوهما السيارة الميكروباص وأستولوا علي المبالغ النقدية حوزته وهي عبارة عن 384 ألف جنيه مصري و25 ألف دولار وحال سيرهم حاول الأستغاثة فتعدوا عليه ضربا بمقبض السلاح الناري علي رأسه وآخر هدده بالسلاح الأبيض "خنجر" ثم قاموا بفتح باب السيارة حال سيرها وألقوا به أرضا مما تسبب في حدوث اصابات بجسده 

 

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس السجن المشدد المستشار طارق أبو عيده سرقة المبالغ

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