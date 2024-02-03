اليوم.. الحكم في "عدم دستورية نظام القبول بالتعليم المفتوح"

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب ببطلان القرارات الوزارية الخاصة بنظام القبول ببرنامج التعليم المفتوح.

جاء ذلك في الدعوى التي أقامها سامح عاشور، بصفته نقيب المحامين وآخرون، وحملت رقم 58 لسنة 38 دستورية جديدة.

وكانت النقابة قد قيدت أربعة طعون دستورية أخرى، خاصة بعدم دستورية القرارات الصادرة التي نشأ عنها هذا التعليم من 91 حتى الآن، وارتكز الطعن الذي أقامته النقابة على فساد وعوار المنظومة التعليمية بشأن التعليم المفتوح، وحصل عليها خريجو التعليم المفتوح تحت مسمى مختلف من جامعة إلى أخرى، الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة 196 من قانون المحاماة.