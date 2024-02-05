الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. تفاصيل شخصية سهر الصايغ في مسلسل "المعلم"

سهر الصايغ
سهر الصايغ

تواصل الفنانة سهر الصايغ تصوير مشاهدها في مسلسل "المعلم" على قدم وساق، بقيادة المخرج مرقس عادل، حيث تقوم تشارك في بطولته امام الفنان مصطفى شعبان، ليخوضا به السباق الرمضاني المقبل.

وتجسد سهر الصايغ دور زوجة مصطفى شعبان ضمن الاحداث، ويتعرضا للعديد من الأزمات والمفارقات، بينما يظهر الأخير خلال العمل بدور تاجر أسماك ويتعرض للعديد من الأزمات ويدخل في صراعات مع منافسيه، وقام بتصوير معظم مشاهده في ميناء السويس على ان يستكمل التصوير في القاهرة.

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفناني، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

ويعود المخرج مرقس عادل إلى دراما رمضان المقبل بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "شغل فى العالى" فى رمضان 2022  بطولة فيفى عبده، شيرين رضا، محمد رضوان، تونى ماهر، بسمة داود، رشا بن معاوية، فريد النقراشى وعدد آخر من الفنانينوعلى مستوى السينما، ينتظر مرقس عادل طرح فيلم "فى عز الظهر" بطولة النجم المصرى العالمى مينا مسعود،

يذكر أن مصطفى شعبان قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال"، وشارك فى بطولته سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

سهر الصايغ المعلم مرقس عادل مصطفى شعبان السباق الرمضاني زوجة مصطفى شعبان

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