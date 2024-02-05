الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما الأوف سيزون.. حازم إيهاب يقدم الأكشن لأول مرة في "إنترفيو"

حازم إيهاب
حازم إيهاب

ينتظر الفنان حازم إيهاب عرض أحدث أعماله الفنية “إنترفيو” عبر منصة واتش إت الإلكترونية بعدما انتهوا من تصوير مشاهده بالكامل خلال الفترة الماضية.

وقال “حازم” في تصريح للدستور إنه يقدم خلال الأحداث دور جديد ومختلف تماما عما قدمه من قبل، مشيرا إلى أن الشخصية تقدم الأكشن، ومشاهد الجري تحت الأمطار، لافتا إلى أنه يحاول حل مشكلة وقع فيها ضمن الأحداث ولكنه يكتشف أنه يقع في مشكلة أكبر، وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.

ويتكون مسلسل “إنترفيو” من 10 حلقات ومن المقرر عرضه بواقع حلقتين كل يوم أربعاء اسبوعيا.

كانت الشركة المنتجة لمسلسل إنترفيو قد طرحت في وقت سابق البرومو الرسمي للعمل بطولة الفنانة رنا رئيس، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، وسيطر على البرومو الإثارة والتشويق ومزيج من الرومانسية.

ويتبين من خلال أحداث مسلسل إنترفيو، أن رنا رئيس تواجه أزمة ما في حياتها، بسبب خوفها من الدخول في علاقات عاطفية، إذ قالت: أنا بخاف من العلاقات علشان كده عمري ما دخلت في قصة حب حقيقية، أنا كتلة كلاكيع.

وخلال أحداث المسلسل يحاول الفنان خالد شباط أن يدخل معها في قصة حب ويطلب يدها للزواج، ولكنها تخشى ذلك، إلا أنه يلح عليها بأن تتعرف عليه وتعطي له فرصة.

حازم إيهاب واتش أت انترفيو مسلسل “انترفيو” المسلسل الرومانسية

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