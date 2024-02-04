تفاصيل صلح الفنانة حورية فرغلي والإعلامي نزار الفارس

كشف حسام مجدي، معد برنامج الإعلامي العراقي نزار الفارس تفاصيل توسطه للصلح بين الأخير والفنانة حورية فرغلي بعد إثارتهما للجدل خلال الفترة الماضية وتبادل الاتهامات بين الطرفين.

وقال حسام، لـ"الدستور"، إنه قدم فكرته للإعلامي نزار الفارس بأن يبدأ بالصلح ويحضر باقة من الزهور ويقوم بزيارة الفنانة حورية فرغلي بمنزلها، مشيرًا إلى أنه كان متأكدًا بأن حورية إنسانة رقيقة ومرهفة ولم تتردد لحظة للموافقة على هذه المبادرة.

أضاف أن نزار الفارس أعرب عن حبة واحترامه للفنانة الكبيرة، وأنه يحب فنها وكل أعمالها الفنية، مؤكدًا أنه تم الصلح بينهما ، نافيًا ما تردد حول تسببه في خلافهما الفترة الماضية.

وأعلن حسام مجدي خلال صفحته الرسمية على فيسبوك عن صلح حورية ونزار وعلق قائلاً: “بفضل الله توسطت للصلح بين الفنانة الرقيقة حورية فرغلي والزميل العزيز نزار الفارس وتم الصلح في منزلها، وعفا الله عما سلف.. نزار قدملها الورد والمصحف الشريف كنوع من الاعتذار عن أي إساءة تعرضت لها وبسبب ظروفي الصحية وإجراء عملية في عيني مقدرتش أكون موجود، ربنا يوفقها في حياتها ويكتبلنا كلنا الخير”.