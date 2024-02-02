دينا عرابي: "حالة خاصة" عمل درامي توعوي متكامل لدمج مرضى التوحد مجتمعيًا

أعربت الدكتورة دينا عرابي مديرة برنامج الإنتاج الإعلامي بجامعة الجلالة، عن إعجابها بمسلسل “حالة خاصة” مع تسليطة الأضواء على قضية مجتمعية هامة، مشيرة إلى أن المسلسل له نصيب من اسمه فأحدث بالفعل حالة خاصة مع الجمهور، خاصة أنه سلط الضوء على نماذج حقيقية من الحياة وهم مرضى التوحد الذين يعتبر معظمهم لم يستطيعوا التعامل مع الآخرين من قبل.

وأضافت “دينا” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المسلسل ركز على طريقة التعامل مع مرضى التوحد، مشيرة إلى أن العمل اهتم بأدق التفاصيل ولفت الانتباه إلى أن مريض التوحد شخص طبيعي تمامًا وله الحق في الاندماج بالمجتمع.

وأكدت أن فكرة المسلسل أكثر من رائعة، والفنان طه دسوقي جسد الشخصية بمنتهى السلاسة والدقة وبشكل صحيح.

وحرصت دكتور دينا عرابي على توجيه الشكر لكل القائمين على مسلسل حالة خاصة، لافتة إلى انها تتمنى أن يستمر الصناع في وعي الجمهور بمفهوم الدمج واهميته، وان يستمر الانتاج الدرامي في تجسيد القضايا الاجتماعية في الاعمال الفنية لأنه مهم جدًا.

واختتمت: الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية نجحت خلال الفترة الماضية في استعادة الكثير من قيم المجتمع المصري من خلال الأعمال الدرامية.