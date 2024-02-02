الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

هويدا مصطفى: "watchit" أضافت كثيرا للدراما المصرية ومسلسل حالة خاصة علامة فارقة

الدكتورة هويدا مصطفى
الدكتورة هويدا مصطفى

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة السابق، إن منصة watch it نجحت في تقديم أعمال فنية هادفة وناجحة، وأضافت الكثير للدراما المصرية.

وأضافت “هويدا” في تصريح لـ"الدستور": “من وجهة نظري أضافت كثيرا للدراما المصرية لتميز القضايا التي تطرحها و تناولها لموضوعات اجتماعية ذات أهمية كبيرة استطاعت أن تجذب إليها الجمهور خاصة طريقة العرض والإخراج وتوظيف الإمكانيات الفنية بشكل متميز من موسيقى تصويرية وتترات متميزة وتكثيف الخلقات فجاءات المعالجة متماسكة لا تتسم بالتكويل المخل بالفكرة”.

وتابعت: “قدمت المنصة لنا فى الفترة الاخيرة عدة مسلسلات ذات جودة عالية في الموضوعات والإخراج والتمثيل وقدمت بطولات لشباب لديهم موهبة وسمات متميزة أذكر بالتحديد مسلسل حالة خاصة اعتقد كان علامة مميزة وفارقة في موضوعه الاجتماعي المهم فلأول مرة يصحح بعض المفاهيم ويبرز القدرات الخاصة للمصاببن بمرض التوحد فقدم الصورة الصحيحية والإيجابية ورأينا أن لديهم قدرات مميزة وقادرين على العمل والإنجاز وتحقيق النجاح فقدم المسلسل الصورة الحقيقية التي أدى إلى إدماج هذه الفئة في المجتمع والنظر إلى قدراتهم”.

وعن رأيها في نجاح مسلسل حالة خاصة، قالت دكتور هويدا مصطفى إن مسلسل حالة خاصة يستحق النجاح الكبير وتصدره تريند جوجل خلال الفترة الماضية ومنذ عرضه، مشيرة إلى أن فريق العمل قدم أداء أكثر من ممتاز خاصة بطل المسلسل الفنان طه دسوقي الذي درس وقدم أداء ناضج وحقيقي، وكذلك ترى أن توظيف موسيقى الفنان الكبير هاني شنودة كانت من العناصر المؤثرة في نجاح العمل، واختتمت قائلة: “كل الفريق اجاد فنحن في حاجة إلى مثل هذه الأعمال المميزة”.

هوايدا مصطفى كلية الإعلام بجامعة القاهرة watch it منصة watch it مسلسل حالة خاصة حالة خاصة

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