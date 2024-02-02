"نجاح فاق التوقعات".. طارق الجنايني يشكر صُناع "حالة خاصة" و"الحريفة"

أعرب المنتج طارق الجنايني عن سعادته بنجاح مسلسل “حالة خاصة” والذي أثار جدلًا واسعًا مع عرض أولى حلقاته عبر منصة “واتش إت”، وكذلك فيلم “الحريفة” والإيرادات القياسية التي حققها بشباك التذاكر.

وشارك “الجنايني” منشور عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”: “مع انتهاء عرض مسلسل حالة خاصة وردود الفعل الجميلة عليه و مع استمرار النجاح اللي فاق كل التوقعات لفيلم الحريفة"

وتابع: “عايز أشكر من قلبي كل الفريق على المجهود الجبار اللي عملوه خلال الشهور اللي فاتت علشان الأعمال دي تطلع بالصورة اللي عجبتكم دي، و على الـ (risk) الكبير اللي أخدوه معايا أننا نبتدي السنة بعملين غير نمطيين على السينما و المنصات”.

وأضاف: “أخص بالذكر، أسماء كمال العقل المدبر، خالد حسن صمام الأمن و الأمان، منى سامي الچوكر و القلب الطيب، ياسمين العيسوي التفاني إلا ما لا نهاية، يارا العشري بنتي الشاطرة والحساسة اوووي، سعيد محمد شبح الIT، محمد حامد حبيب الملايين، محمود و فوزي اللي مستحملينا دايماً أنور و محمود و بيومي المنظمين جداً”.



واختتم: "أخيراً وليس آخراً، محمد شلش الله يرحمه اللي شخصية ميدو في فيلم الحريفة متسمية على أسمه.. ربنا يخليكم ليا ، وشكراً من هنا للسنة الجاية".

مسلسل “حالة خاصة” بطولة الفنانة غادة عادل والفنان طه دسوقي، ويشارك فيه كلا من: علي السبع، أحمد الأزعر، حسن أبو الرووس، نبيل علي ماهر، وئام مجدي، وغيرهم، وهو من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.

وتدور الأحداث حول المحامي نديم أبو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه أماني النجار، وتمتلئ رحلة نديم بالتحديات الصعبة، ورغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له.