الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. صلاح عبدالله صديق يحيى الفخرانى المقرب ب"عتبات البهجة"

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

يواصل الفنان صلاح عبدالله تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل “عتبات البهجة” بمشاركة الفنان يحيي الفخراني، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

 

ويظهر “عبدالله” خلال العمل بدور صديق يحيي الفخراني المقرب، ويعمل في الصيدلة وله في تركيبات الأعشاب للعلاج بها، وتتصاعد الاحداث بينهما في اطار اجتماعي كوميدي لايت.

 

مسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين.

 

ويعود يحيى الفخراني إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، اذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

 

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سويًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".

يحيي الفخرانى صلاح عبد الله مسلسل عتبات البهجة يوسف عثمان موسم رمضان عبدالله

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