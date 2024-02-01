مسلسلات رمضان 2024.. ميرفت أمين أحدث المنضمين لمسلسل "مليحة"

تشارك الفنانة القديرة ميرفت أمين في بطولة مسلسل “مليحة” المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل، ويخوض بطولته الفنان محمد دياب، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال أيام، بعدما تعاقدت رسميًا على المشاركة فيه.

وتظهر “ميرفت” بدور والدة بطل العمل الفنان محمد دياب، ويجري المخرج عمرو عرفة الإعداد لتجهيز الموقع الأساسي لمسلسل "مليحة"، العمل الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية للعرض في الماراثون الرمضاني المقبل، والذي سوف يعرض على أحد قنوات "المتحدة" وكذلك عبر منصة واتش إت.

وبدأ صناع المسلسل التصوير الأيام الماضية، حيث صور بعض المشاهد كل من الدكتور أشرف زكى والفنانة حنان سليمان، ومن المقرر أن يبدأ دياب تصوير دوره في العمل خلال الأيام المقبلة.

المسلسل الجديد تقدمه الشركة المتحدة عبر شركة +DS من بطولة ماجدة زكى والفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان أحمد السعدني وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

ويستمر دعم الشركة المتحدة للقضية الفلسطينية على كل الأصعدة بعد أن قامت عبر كل منصاتها الإعلامية والرقمية بفضح مخططات الاحتلال مؤخرًا وسعيه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، حيث تكامل الدور الإعلامي المصري عبر منصاته المختلفة مع الرؤية السياسية المصرية الرافضة تمامًا للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.