قبل تصويره.. تفاصيل مسلسل "الساعة 5" بطولة آسر ياسين

يواصل الفنان آسر ياسين وصناع مسلسل “الساعة 5” التحضيرات اللازمة والتجهيزات النهائية، استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، لخوض المنافسة الرمضانية المقبلة.

وتعاقدت الفنانة عائشة بن أحمد مؤخرًا على خوض البطولة النسائية أمام الفنان آسر ياسين، الذي يجسد دور يسيطر عليه حالة من الساسبنس، وتجسد “عائشة” دور زوجته، وتكشف الأحداث العديد من المفاجآت في إطار الإثارة والتشويق.

ويعكف المخرج هاني خليفة خلال الفترة الحالية على إبرام التعاقدات مع الفنانين المرشيحين للمشاركة في البطولة لتحديد الموعد النهائي لانطلاق التصوير، على أن يعرض خلال النصف الثاني من موسم رمضان المقبل، نظرًا لتضمنه 15 حلقة.

مسلسل الساعة 5 يعد ثاني تجارب عائشة بن أحمد في دراما الـ 15 حلقة، بعدما شاركت في رمضان الماضي بمسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وقدم آسر ياسين فى رمضان الماضى مسلسل "الكتيبة 101" الذى تقاسم بطولته مع عمرو يوسف، وشارك فى العمل خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.