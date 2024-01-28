الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"حدوتة منسية" الحلقة 2.. علاقة حب بين ريم ونوح وتعرض محمود حجازي للغرق

حدوتة منسية
حدوتة منسية

حقق مسلسل “حدوتة منسية” نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرض الحلقة الأولى عبر منصة واتش إت أول أمس حصريًا، وتم عرضها على شاشة cbc أمس الأحد.

حدوتة منسية الحلقة 2.. كشف المستور وتعرض محموود حجازي للغرق

وعرضت watch it الإلكترونية أمس الحلقة الثانية من مسلسل “حدوتة منسية” والتي شهدت أحداث شيقة وكشفت عن المستور، حيث بدأت الحلقة بالكشف عن “نوح” محمود حجازي، لم يكن ابن “سعاد” سوسن بدر، كما اعتقد البعض، ولكن قامت الأخيرة بتربيته منذ طفولته.

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مواعيد عرض مسلسل "حدوتة منسية" لسوسن بدر.. الحلقة 2

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حدوتة منسية الحلقة الأولى| مواجهات صادمة بين أبطال المسلسل

وأظهرت الحلقة 2 من حدوتة منسية علاقة حب بين “تقى” ريم سامي ابنة “سعاد” سوسن بدر و"نوح" محمود حجازي، ورغبتهما للزواج، لكن أهلها اجبروها على الزواج من آخر.

ويحاول ابناء “سعاد” سوسن بدر “هاشم” هشام إسماعيل، و“يوسف” طارق صبرى و“عمر” محمد على رزق في اقناعها ببيع المصنع قبل الحجز عليه من قبل البنك بسبب المديونات ولكن سعاد ترفض وتؤكد بأن زوجها كتب كل الأملاك باسمها حتى لا يتفرق الأبناء، ويحاول هاشم اخراج نوح من أي شيء له علاقة بالأملاك ولكن سعاد تؤكد على أنه مثلهم، كما كشفت بأنها السبب في عدم زواجه من تقى.

وقرر “نوح” السفر على مركب للابتعاد عن “تقى” ريم سامي وعائلة “سعاد” واثناء ركوبه المركب تدب مشادة بين شخصين ويقع واحد منهم في البحر لينزل “نوح” ورائه وبعد ذلك تأتى الصورة من بعيد على الشخصين في حالة غرق لتنتهي اداث الحلقة الثانية.

صناع وابطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل "حدوتة منسية" 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه،

"حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار إجتماعي عن قصة ارمله تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبناءها.

حدوتة منسية منصة watch it واتش أت مسلسل “حدوتة منسية” سوسن بدر

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