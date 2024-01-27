مسلسلات رمضان 2024.. ميرنا جميل تقع بغرام أمير كرارة فى "بيت الرفاعى"

تواصل الفنانة ميرنا جميل تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "بيت الرفاعي"، الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وتجسد ميرنا جميل دور فتاة تعمل في محل كوافير حريمي في إحدى المناطق الشعبية، وتقع في غرام أمير كرارة ضمن الأحداث، وتتصاعد الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.

ويشارك في بطولة العمل أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، رحاب الجمل، محمد لطفي، ملك قورة، عايدة رياض، صفاء الطوخي، أحمد فؤاد سليم، إيناس كامل، ودنيا المصري، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن أمير كرارة قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

وقدم أحمد رزق في شهر رمضان الماضى مسلسل "حضرة العمدة" والذى شارك في بطولته روبى، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.