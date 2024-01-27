السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. ميرنا جميل تقع بغرام أمير كرارة فى "بيت الرفاعى"

الفنانة ميرنا جميل
الفنانة ميرنا جميل

تواصل الفنانة ميرنا جميل تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "بيت الرفاعي"، الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وتجسد ميرنا جميل دور فتاة تعمل في محل كوافير حريمي في إحدى المناطق الشعبية، وتقع في غرام أمير كرارة ضمن الأحداث، وتتصاعد الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.

ويشارك في بطولة العمل أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، رحاب الجمل، محمد لطفي، ملك قورة، عايدة رياض، صفاء الطوخي، أحمد فؤاد سليم، إيناس كامل، ودنيا المصري، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن أمير كرارة قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى،  تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

وقدم أحمد رزق في شهر رمضان الماضى مسلسل "حضرة العمدة" والذى شارك في بطولته روبى، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

 

ميرنا جميل بيت الرفاعي موسم رمضان رمضان أمير كرارة النجم أمير كرارة المناطق الشعبية

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصيات مسلسل "صيد العقارب" لغادة عبد الرازق

تنوع واختلاف.. أمير كرارة وأحمد نادر جلال يراهنان على "بيت الرفاعي"

محمد سلامة عن أطفال "إمبراطورية ميم": باخد منهم ملاحظات على السيناريو

عرض مسلسل "حدوتة منسية" من إنتاج " فانتدج" الجمعة على منصة Watch it والسبت على قناة cbc

بسبب ورق التاروت.. غضب سوسن بدر فى أولى حلقات "حدوتة منسية"

محمود فتح الله ضيف برنامج "الكابتن" على DMC.. غدًا

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصيات أبطال "حق عرب" لأحمد العوضى

الإثنين المقبل.. منى زكى وصُناع فيلم "الرحلة 404" فى ضيافة صاحبة السعادة

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

شرفتونا يا أبطال.. يد مصر تنتزع بطولة إفريقيا من الجزائر وتتأهل لأولمبياد باريس

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية السبت

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟