محمود فتح الله ضيف برنامج "الكابتن" على DMC.. غدًا

يستضيف الكابتن أحمد حسن في برنامجه "الكابتن" على قناة "dmc"، مساء يوم غد السبت، محمود فتح الله نجم منتخب مصر الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2010 ولاعب نادي الزمالك السابق والمدرب العام الحالي لنادي بيراميدز.

تحليل مباريات مصر في البطولة وحظوظ كل الفرق

ويتحدث محمود فتح الله خلال اللقاء الذي يذاع في تمام الحادية عشر مساء، عن بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويحلل مباريات مصر في البطولة كما يتحدث عن حظوظ كل الفرق.

كما يتطرق محمود فتح الله خلال الحوار إلى العديد من الملفات على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة.

يرأس تحرير برنامج الكابتن الكاتب الصحفي أحمد درويش، بالإضافة إلى وجود كتيبة الإعداد من الزملاء محمد مطاوع وحسام نور الدين وأحمد شهاب ومحمد سمير.

ويُذاع برنامج الكابتن، يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة dmc.

وكان أحمد حسن نجم الكرة المصرية، شارك في المباراة الخيرية في قطر، التي جمعت عددًا من نجوم العالم، دعمًا لأهل فلسطين جراء الحرب على غزة.

\