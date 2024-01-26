"مانشيت" داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب على "cbc" الليلة

يعرض برنامج «مانشيت» للإعلامي جابر القرموطي تقريرًا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم في إطار حلقاته الخارجية التي تذاع على قناة cbc.

وأجرى الإعلامي جابر القرموطي لقاء مع د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وسلطت الضوء على دور معرض الكتاب محليًا وعالميًا، حيث إنه يضم العديد من أجنحة دور النشر.

كما أجرى القرموطي لقاءات مع دور النشر والهيئات العربية ومنها السعودية وعمان والإمارات والكويت وفلسطين، واختتم القرموطي جولته من جناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في لقاءات متعددة تحمل في طياتها كثيرًا من الإنسانية، فضلًا عن لقاءات مع مجموعة من كتاب وأطفال ورواد معرض الكتاب.

يذكر أن برنامج "مانشيت" يعرض على قناة cbc يومي الخميس والجمعة الساعة السابعة مساء، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي إبراهيم الطيب، وإخراج أشرف طاهر.. وإخراج التقارير الخارجية أحمد السيد.