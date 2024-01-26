الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مانشيت" داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب على "cbc" الليلة

جريدة الدستور

يعرض برنامج «مانشيت» للإعلامي جابر القرموطي تقريرًا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم في إطار حلقاته الخارجية التي تذاع على قناة cbc.

وأجرى الإعلامي جابر القرموطي لقاء مع د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وسلطت الضوء على دور معرض الكتاب محليًا وعالميًا، حيث إنه يضم العديد من أجنحة دور النشر.

كما أجرى القرموطي لقاءات مع دور النشر والهيئات العربية ومنها السعودية وعمان والإمارات والكويت وفلسطين، واختتم القرموطي جولته من جناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في لقاءات متعددة تحمل في طياتها كثيرًا من الإنسانية، فضلًا عن لقاءات مع مجموعة من كتاب وأطفال ورواد معرض الكتاب.

يذكر أن برنامج "مانشيت" يعرض على قناة cbc يومي الخميس والجمعة الساعة السابعة مساء، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي إبراهيم الطيب، وإخراج أشرف طاهر.. وإخراج التقارير الخارجية أحمد السيد.

برنامج مانشيت مانشيت جابر القرموطي قناة cbc الاعلامي جابر القرموطي نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. نكشف شرط الأهلى للتعاقد مع محمد أبوجبل لخلافة الشناوى

بوابة التعليم الأساسي.. تعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الخامس الابتدائي

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

ندوة لمناقشة أعمال محمد الباز فى معرض القاهرة للكتاب

صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة