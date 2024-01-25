اليوم.. "مانشيت" داخل مركز علاج وتأهيل أطفال التوحد على CBC

يعرض برنامج مانشيت على cbc تقريرًا في إطار حلقاته الخارجية التي يقدمها الإعلامي جابر القرموطي، اليوم الخميس، من داخل مركز علاج وتأهيل أطفال التوحد التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

مركز علاج وتأهيل أطفال التوحد التابع لوزارة التضامن الاجتماعي هو المركز الحكومي الوحيد في جمهورية مصر العربية الخاص بأطفال التوحد، من سن عامين ومرحلة الاكتشاف المبكر وحتى 12 عامًا.

وتستعرض الحلقة، كيف يتم استقبال وتشخيص حالات طيف التوحد، والتأهيل الذي يحدث من خلال تنمية المهارات والعلاج بأكثر من طريقة منها العلاج المائي، وذلك في إطار الحالة التي أحدثها مسلسل "حالة خاصة" الذي يُذاع على منصة "watchit" هذه الأيام، ويجسد بطولة لشخص يعاني من التوحد ويقوم بتجسيد الشخصية الفنان طه دسوقي.

"مانشيت" يعرض في السابعة من مساء الخميس والجمعة على شاشة CBC يخرجه أشرف طاهر.