أبطال "بنقدّر ظروفك" ينتهون من مشاهد كلوب محمد على بكورنيش المنيب (صور)

انتهى أبطال فيلم بنقدر ظروفك من تصوير عدد من مشاهد العمل في كلوب محمد علي بكورنيش المنيب.

وجمعت المشاهد التي تم تصويرها النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي.

قصة الفيلم تدور حول تساؤل مفاده: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! هل يصمد الحب في هذه الأجواء، أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟!.

الفيلم بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبوليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الفيلم محمد علاء، وبروديوسر إسراء علي، ومدير مشروع سالم زعزع، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.