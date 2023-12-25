بالتزامن مع تصويره.. تفاصيل فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة مي سليم تصوير مشاهدهم على قدم ساق، ضمن أحداث فيلم “بنقدر ظروفك” والمقرر طرحه بالسينمات مطلع العام المقبل.

ويجسد “الفيشاوي” خلال العمل دور شاب فقير يسعى للارتباط بخطيبته التي تجسدها مي سليم فيقرر افتتاح مشروع مبتكر يقدر ظروف الناس ويجد قبولهم، وبين عدوه الرئيسي الذي يحتكر السلع ويسعى لإفشاله حتى لا يتمكن من الارتباط بهذه الفتاة.

وحرص “الفيشاوي” على التقاط صور تذكارية مع مي سليم بشكل عفوي وبحركات ساخرة أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم، نظرًا لخفة ظلهما وتعكس انطباع أحداث الفيلم الذي تدور احداثه في اطار كميدي اجتماعي.

الفيلم يشارك فى بطولته: نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

من جهة أخرى، ينتظر الفيشاوي طرح فيلمه الجديد عادل مش عادل، في دور العرض، اعتبارًا من الأسبوع الأول لشهر يناير المُقبل، إذ يُشارك به في موسم أفلام رأس السنة.

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمد رضوان، دينا، محمود البزاوي، وآخرين، ومن إخراج أحمد يسري، وتأليف أدهم سعيد.

وتدور أحداثه في إطار تشويقي، حول موقف يحدث لبطل العمل يغير مجري حياته؛ لتنقلب رأسًا على عقب، كما تشهد الأحداث العديد من المواقف الكوميدية.