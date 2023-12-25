الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بالتزامن مع تصويره.. تفاصيل فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم

جريدة الدستور

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة مي سليم تصوير مشاهدهم على قدم ساق، ضمن أحداث فيلم “بنقدر ظروفك” والمقرر طرحه بالسينمات مطلع العام المقبل.

ويجسد “الفيشاوي” خلال العمل دور شاب فقير يسعى للارتباط بخطيبته التي تجسدها مي سليم فيقرر افتتاح مشروع مبتكر يقدر ظروف الناس ويجد قبولهم، وبين عدوه الرئيسي الذي يحتكر السلع ويسعى لإفشاله حتى لا يتمكن من الارتباط بهذه الفتاة.

وحرص “الفيشاوي” على التقاط صور تذكارية مع مي سليم بشكل عفوي وبحركات ساخرة أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم، نظرًا لخفة ظلهما وتعكس انطباع أحداث الفيلم الذي تدور احداثه في اطار كميدي اجتماعي.

الفيلم يشارك فى بطولته: نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

من جهة أخرى،  ينتظر الفيشاوي طرح فيلمه الجديد عادل مش عادل، في دور العرض، اعتبارًا من الأسبوع الأول لشهر يناير المُقبل، إذ يُشارك به في موسم أفلام رأس السنة.

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمد رضوان، دينا، محمود البزاوي، وآخرين، ومن إخراج أحمد يسري، وتأليف أدهم سعيد.

وتدور أحداثه في إطار تشويقي، حول موقف يحدث لبطل العمل يغير مجري حياته؛ لتنقلب رأسًا على عقب، كما تشهد الأحداث العديد من المواقف الكوميدية.

أحمد الفيشاوي مي سليم الفيشاوي بنقدر ظروفك بالسينمات أحداث فيلم

مواد متعلقة

تفاصيل فيلم "ذعر" بطولة مى كساب وأحمد فتحى

"بدون مقابل" و"نور الريس".. نشاط فني لعمرو عبد الجليل

أول ظهور لجورجينا رزق مع وليد توفيق في "معكم منى الشاذلي"

"المهن التمثيلية" تطلق اسم الفنان الراحل أشرف عبدالغفور بنادى النقابة (صور)

بعد حصولها على جائزة الريادة.. لطيفة تعتذر عن حضور حفل "دير جيست" بسبب مرض والدتها

"أهي مشيت ويشرف بلد".. منافسة قوية بين رامى جمال وعمر كمال بترندات يوتيوب

"منو متلن كلن".. "كلمة سر" تصدر عبير نعمة التريند

مسلسل جعفر العمدة وبالطو.. قائمة المسلسلات الأكثر بحثا وأعلى مشاهدة في 2023

الأكثر قراءة

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

حلّل يا دويري: القسّام يهدي "لواء الاستديو" مقطعًا فاخرًا (فيديو)

150 مليار جنيه لمد شبكات الإنترنت فائق السرعة بقرى «حياة كريمة»

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

الجنيه وصل لـ 25 ألفًا.. "شعبة الذهب" تكشف أسباب ارتفاع الأسعار (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

معنا وعلينا

عبدالوهاب داود

فى عابدين.. لا تسأل عن صنايعية ولا سباكين

ماجد حبته

خمسة اجتماعات للرئيس

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية