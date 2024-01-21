بأغنية "هي حياتي" لعمرو دياب.. أميرة هاني تحتفل بعيد ميلاد نبيلة عبيد

حرصت الفنانة أميرة هاني على الاحتفال بعيد ميلاد خالتها الفنانة القديرة نبيلة عبيد الذي يحل اليوم 21 يناير، معربة عن حبها الشديد لها.

وشاركت “أميرة” مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام بصور رفقة نبيلة عبيد وعلى انغام اغنية هي حياتي للهضبة عمرو دياب، موجهة رسالة حب لها قائلة: “كل سنة و أنتي أحلي و أجمل و أحن أم و خالة، كل سنة و انتي سندي و ضهري و حبيبتي و مثلي الأعلي، سنة عن سنة ببقي شبهك و ببقي مبسوطة لما حدي بيقولي اني شبهك انتي و ماما”.

وأضافت: “كل سنة وانتي صحبتي الجدعة اللي عمرها ما خذلتني، كل سنة و انتي بتديني من خبراتك في الحياة بخوف و حب و صدق ودايماً بتتمني اني ابقي سعيدة ، كل سنة و أنا فخورة انك خالتي و امي”.

وتابعت: “كل سنة و انتي راضية عني و بتدعيلي، أنتي محفورة ف قلبي و ف تاريخ الوطن العربي كله يا نجمة مصر الأولي يا بلبلتي الحلوة يا رب سنة خير و سعادة و صحة و راحة بال عليكي يا مامي”.

https://www.instagram.com/reel/C2XvXYoiHZl/?igsh=bGMwNzZod3R1bWE5

وُلدت نبيلة عبيد، الفنانة البارعة في القاهرة في 21 يناير 1945، شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، حيث برزت بأدوارها المتنوعة، وترعرعت في أسرة متوسطة، ومنذ صغرها برز اهتمامها وشغفها بالتمثيل والفن.

بدأت نبيلة عبيد مسيرتها الفنية في عام 1961 بفيلم "ما فيش تفاهم"، تلا ذلك مشاركتها في أعمال ناجحة مثل "رابعة العدوية" و"زوجة من باريس" و"خطيب ماما" و"المماليك"، وغيرها الكثير.

في عام 1966، شاركت في فيلم "كنوز" ومسلسل "العبقري" ومسرحية "الطرطور"، مسيرتها الفنية لم تقتصر على السينما، بل شملت أيضًا التلفزيون والمسرح، لقد أدت أدوارًا متنوعة ونالت إعجاب الجماهير.