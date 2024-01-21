كواليس انطلاق أولى مشاهد "عتبات البهجة" لـ يحيي الفخراني (صور)

انطلق تصوير أولى مشاهد مسلسل “عتبات البهجة” الذي يخوض بطولته الفنان يحيي الفخراني، بقيادة المخرج مجدي أبو عميرة، ليخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وظهر في كواليس أولى المشاهد عدد من الفنانين بقيادة المخرج مجدي أبو عميرة وبحضور النجم يحيي الفخراني.

مسلسل "عتبات البهجة" من بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

ويعود المخرج مجدى أبو عميرة للتعاون مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى في الدراما مرة أخرى خلال مسلسل "عتبات البهجة" المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، للعرض فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل 2024، وذلك بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.

واجتمع المخرج مجدى أبو عميرة مع الفنان يحيى الفخرانى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة" المقرر بدء تصويره قريباً للعرض في شهر رمضان المقبل.