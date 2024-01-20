لطيفة تحتفل بعيد ميلاد والدتها الراحلة: "أى كلمات مش هتعبر عن الوجع"

حرصت الفنانة لطيفة على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها التي رحلت عن عالمنا منذ أيام، معربة عن حزنها الشديد على فراقها.

وشاركت لطيفة صورًا تذكارية مع والدتها الراحلة، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: "أي كلمات مش هتعبر عن الوجع اللي بداخلنا.. فراقك وبعدك موت لكن ده قضاء الله وقدره وبإيماني إن فيه جنة ونار فأنا متأكدة إنك في الجنة وعيد ميلادك هيكون في الجنة إن شاء الله يا عمري يا روح روحي إنتي".

وكانت والدة لطيفة توفيت داخل أحد المستشفيات في القاهرة، بعد صراع مع المرض استمر لما يقرب من شهر كامل، رافقتها لطيفة في المستشفى طوال هذه المدة.



وحرصت الفنانة لطيفة، على توجيه الشكر لكل من عاونها من المسئولين في مصر وتونس لنقل جثمان والدتها من مصر إلى تونس وتشييعه في مسقط رأسها.



وقالت لطيفة، إنها تشكر كل الوزارات التي ساعدت في نقل الجثمان، موجهة الشكر لله على دفن والدتها في مسقط رأسها بتونس.