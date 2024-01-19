الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

لطفى لبيب: التصوير الخارجى والسيناريو أهم دوافعى للمشاركة فى "نور الريس"

لطفي لبيب
لطفي لبيب

أعرب الفنان لطفي لبيب عن سعادته بالمشاركة ضمن صُناع فيلم “نور الريس” الذي يشارك في بطولته بجانب الفنان مصطفى كامل وعمرو عبدالجليل ونخبة من الفنانين.

وقال “لطفي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أحداث الفيلم شيقة ومميزة وهو ما جعله متحمسا للموافقة عليه فور قراءة السيناريو، خاصة أنه وجد مشاهده تصويرها خارجي بعكس ما يحدث في أكثر الأعمال الفنية حاليا، حيث تعتمد فقط على التصوير الداخلي، لافتا إلى أنه متفائل بنجاح العمل، وسعيد بالتعاون مع عمرو عبدالجليل ومصطفى كامل الذي يتولى تربيته من صغره ضمن الأحداث، متمنيا أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

ويعد فيلم "نور الريس"، بمثابة عودة للنجم مصطفى كامل للسينما بعد غياب طويل منذ تقديم فيلم "قشطة يابا"، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول العديد من المشاكل الاجتماعي التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة، ومنها أزمة الدولار وأغاني المهرجانات السلبية التي كان لها رد فعل سلبي على العديد من الشباب.

فيلم "نور الريس"، يشارك في بطولته بجانب مصطفى كامل العديد من النجوم، منهم عمرو عبدالجليل، وفراس سعيد، و لطفي لبيب، وأحمد صيام، رانيا التومي، ومحمد سليمان، بوسي شاهين ومحمد فاروق شيبة، نور أبوالبيه، وإنتاج شركة الكينج بلال صبري، وتأليف محمد سمير مبروك، قصة مصطفى كامل، وإخراج مازن الجبلي.

الفنان لطفي لبيب فيلم “نور الريس” عمرو عبد الجليل مصطفى كامل نور الريس

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