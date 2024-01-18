الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم جديد يحرم دنيا سمير غانم من المشاركة فى سباق رمضان 2024

جت سليمة
جت سليمة

تحضر الفنانة دنيا سمير غانم خلال الفترة الحالية، لخوض بطولة فيلم سينمائي جديد من المقرر انطلاق تصويره خلال ايام، مما دفعها للغياب عن سباق دراما رمضان 2024 بعد نجاحها الكبير العام الماضي بمسلسل “جت سليمة”.

وتعاقدت “دنيا” خلال الفترة الماضية، على بطولة عمل سينمائي جديد، يتكتم صناعه على التفاصيل، ومن المفترض عرضه خلال موسم عيد الفطر المقبل، كما من المقرر الإفصاح عن اسمه خلال أيام.

جدير بالذكر أن، مسلسل “جت سليمة” مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور قصة “جت سليمة” فى إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة فى أواخر العشرينيات من العمر، وهى صاحبة رقم قياسى فى قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل فى العديد من المغامرات الكوميدية.

وكان فيلم “تسليم أهالي” آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما عام 2022 الماضي، ويشارك في بطولة الفيلم العديد من النجوم مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز ومنهم بيومي فؤاد، عمرو وهبه، محمد أوتاكا، كما يظهر في العمل عدة ضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، لوسي، عبدالله مشرف، أحمد فتحي.

الفنانة دنيا سمير غانم فيلم سينمائي جديد دنيا سمير غانم منافسة دراما رمضان 2024 رمضان 2024

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