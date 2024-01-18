الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الأباصيري هتقولك" برنامج ديجيتال جديد على "CBC"

هبة الأباصيري
هبة الأباصيري

تطلق  قناة "CBC"،  برنامج ديجيتال جديد عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدمه الإعلامية هبة الأباصيري مقدمة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، بعنوان "الأباصيري هتقولك" وذلك فى إطار خطة القناة الموسعة لإطلاق تلفزيون ديجيتال موسع، يتضمن عددًا كبيرًا من البرامج المتخصصة والمتنوعة وتقدم محتوى متخصصًا في الديجيتال.

ويدور موضوع البرنامج حول مناقشة الموضوعات الاجتماعية من خلال قصص حقيقة للسيدات والرجال تعرضوا لمشاكل اجتماعية أو انسانية ويتم عرض حلول لها وتكون المشكلات من خلال مداخلات عبر البرنامج.

تُعرض الحلقة الأولى للبرنامج غدًا عبر منصات "CBC"، المختلفة، فيما يأتي البرنامج تحت إشراف مديرة إدارة الديجيتال نسمة سمير وإعداد مروة ياسين وبروديسر أمل أبو النصر.

كانت القناة قد أطلقت مجموعة من البرامج منها "من قلبي" للإعلامية مني عبدالغني وعدد أخر من البرامج .

قناة cbc برنامج ديجيتال الستات مايعرفوش يكدبوا الأباصيري هتقولك الإعلامية هبة الأباصيري تلفزيون ديجيتال

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