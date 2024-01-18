مصطفى كامل يكشف كواليس علاقته بـ لطفي لبيب في "نور الريس"

يواصل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “نور الريس” استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وكشف “كامل” في تصريحات له، كواليس شخصيته خلال احداث العمل، مشيرا إلى انه يجسد دور “نور” وهي شخصية بعيد تمامًا عن الموسيقى والطرب، حيث تربطه علاقة قوية بالفنان لطفي لبيب حيث قام الأخير بتربيته منذ صغره، لافتا إلى أن يدخل في علاقة عاطفية تُغير مجريات الأحداث.

فيلم "نور الريس"، أعاد النجم مصطفى كامل للسينما بعد غياب طويل منذ تقديم فيلم"قشطة يابا"، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول العديد من المشاكل الاجتماعي التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة ومنها أزمة الدولار وأغاني المهرجانات السلبية التي كان لها رد فعل سلبي على العديد من الشباب.

"نور الريس" يشارك في بطولته بجانب مصطفى كامل، العديد من النجوم منهم عمرو عبد الجليل، وفراس سعيد، و لطفي لبيب، وأحمد صيام، رانيا التومي، ومحمد سليمان، بوسي شاهين ومحمد فاروق شيبة، نور ابو البيه، وإنتاج شركة الكينج بلال صبري، وتأليف محمد سمير مبروك، قصة مصطفى كامل، وإخراج مازن الجبلي.