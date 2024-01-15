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فن

تفاصيل لقاء غازي حمد في "كلمة أخيرة" على شاشة ON

جريدة الدستور

يحل د.غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ضيفًا على حلقة اليوم من برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي على شاشة ON.

يأتي اللقاء للحديث عن 100 يوم من العدوان على غزة، وماذا حققت إسرائيل؟ ورد فعل حماس وخطتها لما بعد الحرب، حيث يذاع اللقاء في التاسعة والنصف مساءً.

و“كلمة أخيرة” برنامج توك شو قدمته لميس الحديدي على مدار الثلاث سنوات الماضية من السبت إلى الثلاثاء حيث يناقش الملفات والقضايا المهمة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وفنيا ورياضيًا، وكل ما يشغل الرأي العام من خلال وجهات نظر مختلفة عبر اراء المتخصصين في كافة المجالات.

وتقدم لميس على نفس القناة برنامجًا بعنوان "الفرصة" مع لميس الحديدي وهو مسابقة تلفزيونية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

لجنة تحكيم هذا الموسم تتكون من د. عمرو عوض الله مستثمر مصري أمريكي من وادي السيليكون بكاليفورنيا والذي أسس شركة كلاوديرا وباعها بخمسة مليار دولار وعمر الصاحي مدير عام أمازون مصر.

الدكتور غازي حمد برنامج كلمة اخيرة لميس الحديدى شاشة ON غازي حمد عضو المكتب السياسي لحركة حماس العدوان على غزة

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