نقل بيومي فؤاد إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض الفنان بيومي فؤاد ونجله محمد لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، بسبب إصابتهم بأنفلونزا مما أثر على تنفسهم وإصابتهم بالصدر.

وتطلبت حالة “بيومي” نقله إلى المستشفى للمواظبة على جلسات بخار لتوسيع الشعب الهوائية، حيث شارك نجله مقطع فيديو لهما أثناء تواجدهما بالمستشفى وتلقيهم العلاج اللازم، مما أثار قلق الجمهور على صحتهما.

من جهة أخرى، بدأ الفنان بيومي فؤاد عام 2024 بقوة منذ بدايته خاصة في السينما التي يسيطر عليها منذ العام الماضي، ليكون صاحب أكبر نصيب من الأفلام التي بدأت المنافسة هذا الموسم.

ومن ضمن الأفلام الجديدة يشارك بيومي فؤاد في بطولة أفلام “أنا وابن خالتي” و"الحريفة" و"الإسكندراني"، بالإضافة إلى فيلم “كارت شحن” الذي يعرض منذ نهاية العام الماضي، ليصبح عدد الأفلام التي يشارك في بطولتها 4 أفلام من إجمالي 8 أفلام في السينمات حاليًا.