الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"رقم 10" يقدم تغطية موسعة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

جريدة الدستور

يقدم برنامج "رقم 10" المُذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي كريم رمزي، تغطية شاملة ومُوسعة لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2023 المُقامة في كوت ديفوار، بمشاركة المنتخب الوطني المصري.

تشهد التغطية مواد إعلامية مُختلفة، بداية من الأخبار الخاصة، مرورا إلى الفيديوهات الحصرية من النجوم والمدربين السابقين، وصولا إلى لقاءات عبر زووم مع أبرز المدربين في القارة الإفريقية، وكذلك أبرز النجوم العالمية، فضلا عن متابعة مستمرة لبعثة منتخبنا الوطني في كوت ديفوار وأبرز الكواليس الخاصة بالتدريبات اليومية للفراعنة.

كما تشهد التغطية تقارير مميزة تستهدف عرض أبرز اللقطات والأرقام في البطولة المُقامة بكوت ديفوار، وكذلك التركيز على منافسي منتخب مصر بمختلف الأدوار.

برنامج رقم 10 الإعلامي كريم رمزي كأس الأمم الإفريقية 2023 مواد إعلامية م ختلفة النجوم العالمية القناة الأولى

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