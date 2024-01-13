السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. انطلاق برنامج "CAN أبيدجان" على CBC لأحمد عبد الباسط

cbc
cbc

تنطلق أولى حلقات برنامج "CAN أبيدجان" اليوم السبت على قناة CBC تقديم الناقد الرياضي أحمد عبدالباسط، بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.

البرنامج يحلل مباريات البطولة ويعرض أهم الأخبار والكواليس، يذاع في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

يذكر أن منتخب مصر الأول، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، خاض مرانه الرئيسي فى كوت ديفوار استعدادا لمواجهة موزمبيق الأحد المقبل، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها كوت ديفوار وتنطلق غدا السبت وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

ومن المنتظر أن يستقر فيتوريا على التشكيل الأقرب للمباراة الافتتاحية للفراعنة، خلال تدريبات اليوم، كما ينوى وضع الخطة التى يقترب من خوض اللقاء بها، لتحقيق انطلاقة طريقة في البطولة.

وخاض منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا 10 مباريات خلال عام 2023، حقق خلالها 8 انتصارات وتعادل فى لقاء وخسر مثله، وسجل لاعبو الفراعنة 23 هدفًا وتلقت شباكهم 5.

بطولة كأس الامم الافريقية الناقد الرياضي أحمد عبدالباسط قناة cbc مباريات البطولة انتصارات

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