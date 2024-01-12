السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أشرف زكي ونبيلة عبيد أبرز حضور عزاء والدة لطيفة بالشيخ زايد (صور)

جانب من العزاء
جانب من العزاء

أقيم مساء اليوم عزاء والدة الفنانة لطيفة بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بأكتوبر، وظهرت على لطيفة خلال العزاء ملامح الحزن والتأثر لفقدان والدتها الحاجة فاطمة.

وحضر العزاء عدد كبير من النجوم أصدقاء لطيفة، كما حضر السفير التونسي محمد بن يوسف، وزوجته لتقديم واجب العزاء ومواساة لطيفة في مصابها الأليم، كما حضر عدد كبير من الإعلاميين والكتاب.

وكان من أبرز الحضور النجمات: لبلبة، نبيلة عبيد، هند صبري، دارين حداد، كندة علوش، أنغام، نادية مصطفى، جومانا مراد، كارول سماحة وزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، والفنانة ريم البارودي، ومي فاروق، وسلوى خطاب، وإيمي سالم، والفنان مصطفى قمر.

كما حضر لتقديم واجب العزاء: المخرج خيري بشارة، والمخرج جميل جميل المغازي، والمخرجة ساندرا نشأت، والفنان منذر رياحنة، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وهاني رمزي، ومحمد العمروسي، بالإضافة إلى السيناريست أيمن سلامة، والسيناريست أيمن سليم،  ومن الإعلاميين حضر عبداللطيف المناوي، وبسمة وهبة وبوسي شلبي، والإعلامي ممدوح موسى، والإعلامية لميس الحديدي، وسهير شلبي.

كما حضر الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، و المحامي محمد حمودة وزوجته، وأمينة القذافي، وزوجة عمار الشريعي والموسيقار زياد الطويل وهاني عزيز، وعلى عبدالعزيز.

عزاء والدة الفنانة لطيفة مسجد الشرطة بأكتوبر العزاء لطيفة مسجد الشرطة

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