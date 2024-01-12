الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كواليس حفل محمد رمضان فى افتتاح كأس أمم إفريقيا (فيديو)

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

يحيي الفنان محمد رمضان حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا، في أبيدجان بكوت ديفوار، المقرر انطلاقها مساء غدًا، وتستمر حتى يوم 11 من شهر فبراير المقبل.

وشارك "رمضان" مقطع فيديو من كواليس التحضير للحفل بمشاركة مطربة عالمية إفريقية، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق قائلا: "ماما أفريقيا".

https://www.instagram.com/reel/C2AQGrjI2HM/?igsh=MTV6a21lODRpeGszbg== 

وتنطلق البطولة في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024، وأوقعت القرعة المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية رفقة منتخبات "غانا وكاب فيردي وموزمبيق".

ويفتتح منتخب مصر مشواره فى المجموعة الثانية بالبطولة يوم 14 يناير بمواجهة موزمبيق، ثم يلاقى غانا 18 يناير، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر يوم 22، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى دور الستة عشر، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات بالمركز الثالث في المجموعات الست.

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