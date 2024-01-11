الخميس 11 يناير 2024
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فن

كلمات أغنية تامر عاشور الجديدة "هيجيلي موجوع" (فيديو)

تامر عاشور
تامر عاشور

حقق تامر عاشور ردود أفعال قوية بعد طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “هيجيلي موجوع”، الخميس، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

كلمات أغنية “هيجيلي موجوع”

تقول كلمات الأغنية:

هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه  تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح.. بقت بيموت وانا بعيش".

وتعاون تامر عاشور في أغنية “هيجيلي موجوع” مع كل من الشاعر الغنائي الشاعر الغنائي عليم، والملحن عمرو الشاذلي، والموزع الموسيقي عمرو الخضري، ومهندس الصوت صقر، وعازق الجيتار مصطفى نصر.

النجم تامر عاشور تامر عاشور هيجيلي موجوع يوتيوب أغنية “هيجيلي موجوع”

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"هيجيلى موجوع".. تامر عاشور يستعد لطرح أغنيته الجديدة الخميس

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